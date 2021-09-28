Тепло снова накроет Украину: обновленный прогноз

В Днепре и Николаеве сегодня будет преобладать облачная погода с прояснениями. Фото: pixabay.com

28 сентября в Украине будет тепло и малооблачно. В большинстве областей ожидается +15...17°С, лишь на северо-востоке столбики термометров опустятся до +13°С.

Преобладать будет сухая погода, сообщает "УНИАН". Небольшие дожди пройдут только в Харьковской области и в Карпатах. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +15°С.

Во Львове во вторник также небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +16°С.

В Луцке, Хмельницком и Ровно - облачно с прояснениями, днем до +15°С.

В Ивано-Франковске и Черновцах сегодня будет пасмурно, возможен снег. Днем термометры также покажут +15°С.

В Черкассах будет небольшая облачность, днем температура составит +16°С.

В Тернополе, Житомире и Виннице 28 сентября дневная температура будет в пределах +15°С. Сухо, но облачно с прояснениями.

В Ужгороде столбики термометров днем покажут +22°С, установится небольшая облачность.

В Кропивницком температура днем достигнет отметки +15°С, небольшая облачность.

В Полтаве также небольшая облачность, температура воздуха установится в пределах +6...14°С.

В Одессе и Запорожье 28 сентября - небольшая облачность, температура днем будет достигать +17°С.

В Херсоне во вторник днем потеплеет до +17°С, будет облачно с прояснениями.

В Днепре и Николаеве сегодня будет преобладать облачная погода с прояснениями. Днем до +16°С.

В Сумах максимальная температура воздуха составит +13°С, небольшая облачность.

В Харькове пройдет небольшой дождь. Будет облачно, температура днем поднимется до +13°С.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, в течение суток ожидается +7...15°С.

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С 27 сентября по 3 октября в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. Она обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы. Существенных осадков не предвидится.