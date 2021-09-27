Погода во вторник удивит теплом до +21°С

29-30 сентября в Украине сохранится переменная облачность, без осадков. Фото: pixabay.com

28 сентября в Украине будет без осадков. Только на Закарпатье и в Карпатах пройдет небольшой дождь.

Температура ночью +2...7°С, днем +10...15°С. На Закарпатье и юге страны ночью +7...12°С, днем +13...18°С, на Закарпатье до +21°С, сообщает Укргидрометцентр.

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29-30 сентября в Украине сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...7°С, а днем +10...15°С, в южной части и большинстве западных областей +13...18°С.

Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. Во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег.