В ГПУ объяснили, почему уволили Горбатюка

Ликвидировали управление, в котором служил Горбатюк. Фото: РБК-Украина

Генеральная прокуратура уволила начальника ликвидированного Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбартюка из-за ликвидации Управления спецрасследований.

Горбартюка уволили по статье "ликвидация или реорганизация органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры", сообщает "РБК-Украина".

Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

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"Он уволен по пункту 9 части 1 статьи 51 закона Украины "О прокуратуре", - говорят в ГПУ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что организованная преступная группировка беглого президента Виктора Януковича является выдумкой экс-главы ГПУ Юрия Луценко. Об этом заявил уволенный 23 октября с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире "Радио НВ".