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воскресенье, 07 ноября 2021 06:45

В горсовет Львова будут пускать только по Covid-сертификатам

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В горсовет Львова будут пускать только по Covid-сертификатам
Ограничения вступают в действие с 8 ноября, а неделя дается на подготовку режима допуска в здание горсовета. Фото: Pixabay

Во Львове ввели специальный режим допуска в административные здания - с 15 ноября туда смогут попасть только Covid-безопасные. Решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС города, сообщает пресс-служба горсовета Львова.

С 15 ноября пускать в административные здания будут только при наличии:

- сертификата о вакцинации;
- отрицательного теста на коронавирус;
- справки о выздоровлении от инфекции.

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При этом с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей в здания и проверять у них Covid-документы.

Ограничения вступают в действие с 8 ноября, а неделя дается на подготовку режима допуска в здание горсовета.

Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

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