Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав

В Минздраве объяснили законность проверки ковид сертификатов. Фото: Укринформ

Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении". Там говорится о том, что пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить Covid-сертификат, не нарушая при этом закон", - объясняют в Минздраве.

Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидопасности работать могут только общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют негативный тест на Covid-19.

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То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на Covid-19.

Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей.

В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать им в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные постановлением Кабмина №1236.

В Хмельницкой области пассажиры межрегионального транспорта, ехавшие из Каменец-Подольского в Киев, перекрыли дорогу. Инцидент произошел 2 ноября. Инспекторы остановили автобус с пассажирами для проверки Covid-документов. Их у людей не было. Акция протеста длилась недолго. Полиция напомнила пассажирам об ответственности за блокировку дорог. Перевозчик тем временем отказался везти людей без сертификатов. Пассажирам пришлось разойтись.