Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 468
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3204
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 1062
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 513
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10143
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7281
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3267
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3249
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
3
5
4
6
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
На Донбассе военные предупредили &quot;теракт&quot; на химическом предприятии
На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Видео
Все видео
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 6507
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 630
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 999
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6768
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 153
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 01:03

Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав

  Комментировать
Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав
В Минздраве объяснили законность проверки ковид сертификатов. Фото: Укринформ

Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении". Там говорится о том, что пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить Covid-сертификат, не нарушая при этом закон", - объясняют в Минздраве.

Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидопасности работать могут только общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют негативный тест на Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию"

То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на Covid-19.

Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей.

В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать им в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные постановлением Кабмина №1236.

В Хмельницкой области пассажиры межрегионального транспорта, ехавшие из Каменец-Подольского в Киев, перекрыли дорогу. Инцидент произошел 2 ноября.

Инспекторы остановили автобус с пассажирами для проверки Covid-документов. Их у людей не было.

Акция протеста длилась недолго. Полиция напомнила пассажирам об ответственности за блокировку дорог. Перевозчик тем временем отказался везти людей без сертификатов. Пассажирам пришлось разойтись.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проверка наличия Covid-сертификата является законной - Минздрав». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 23220
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 20161
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 5 Просмотров: 10377
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7920
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 6896
Общество
Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию"
Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию" Просмотров: 225
На Новый год рестораны и курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко
На Новый год рестораны и курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко Просмотров: 153
Черкасская область может попасть в красную зону
Черкасская область может попасть в красную зону Просмотров: 81
Боевики пять раз нарушили режим тишины. Один военный ранен
Боевики пять раз нарушили режим тишины. Один военный ранен Просмотров: 63
В Киеве попрощаются с легендарным Виталием Малаховым: когда и где
В Киеве попрощаются с легендарным Виталием Малаховым: когда и где Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 57426
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть