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среда, 03 ноября 2021 16:16

Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт

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Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
Пассажиры из буса объявили о бунте и перекрыли дорогу. Фото: скриншот с видео

В Хмельницкой области пассажиры межрегионального транспорта, ехавшие из Каменец-Подольского в Киев, перекрыли дорогу. Инцидент произошел 2 ноября.

Соответствующее видео распространил Kamianets PLUS в Telegram.

Инспекторы остановили автобус с пассажирами для проверки Covid-документов. Их у людей не было.

"На проспекте патрульные остановили и не разрешают движение автобуса на Киев, ведь у них нет Covid-сертификатов. Пассажиры объявили бунт и перекрыли дорогу", - говорится в посте.

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Акция протеста длилась недолго. Полиция напомнила пассажирам об ответственности за блокировку дорог. Перевозчик тем временем отказался везти людей без сертификатов. Пассажирам пришлось разойтись.

Пользователи в комментариях предположили, что пассажиры могли ехать в Киев на акцию протеста, организованную антивакцинаторами.

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь водители и пассажиры для поездок между регионами Украины.

Штрафы за проезд без Covid-сертификата или отрицательного теста будут платить пассажиры автотранспорта.

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