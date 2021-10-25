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понедельник, 25 октября 2021 15:19

Штрафы за проезд без Covid-сертификата будут платить пассажиры

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Штрафы за проезд без Covid-сертификата будут платить пассажиры
Перевозчик обязан уведомить пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов. Фото: pixabay.com

Штрафы за проезд без Covid-сертификата или отрицательного теста будут платить пассажиры автотранспорта.

Соответствующие изменения относительно межрегиональных перевозок ввели во время заседания Кабмина 20 октября, сообщает Минздрав.

"Ответственность за наличие документов о прививке или отрицательного теста во время регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях возлагается на пассажиров. За отсутствие таких документов - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В то же время перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов. Норма не распространяется на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти без учета детей до 14 лет. Также разрешено большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Во время перевозок в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь водители и пассажиры для поездок между регионами Украины.

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Дата
25
октября

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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