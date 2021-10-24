В Украине обновили правила пересечения границы

При пересечении границы невакцинированным нужно будет установить приложение "Вдома". Фото: dolc.dp

В Украине обновили правила для тех, кто пересекает границу.

Невакцинированным людям нужно будет установить приложение "Вдома". Об этом сообщают в Минцифры.

Приложение изменяет функционал и устанавливать его нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не нужно будет.

После того, как невакцинированный человек установил "Вдома" и сдал в упомянутый срок тест в приложение должен подтянуться результат.

Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После получения отрицательного результата приложение можно удалить. Если тест положительный, нужно позвонить семейному врачу.

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Для регистрации в приложении "Вдома" нужно указать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- серия и/или номер паспорта;

- место самоизоляции;

- номер телефона.

В течение 2020 года приложением "Вдома" воспользовались почти миллион человек, возвращавшихся из-за границы и проходили 14 дней самоизоляции.

От 21 октября в Украине начинают действовать новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины.