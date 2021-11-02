Covid-рейды в транспорте Киева: сколько пассажиров "влетели" на штраф

Всего 1 ноября правоохранители провели 726 Covid-рейдов в Киеве. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

482 единицы общественного транспорта Киева проверили в первый день действия новых правил перевозок. У 20 пассажиров не было необходимых для проезда Covid-документов. На нарушителей составили протоколы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города, пишет "Украинская правда".

Также 1 ноября правоохранители проверили 244 объекта хозяйственной деятельности в столице. Там составили 18 протоколов за отсутствие Covid-документов.

За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление, в транспорте - 113.

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С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.