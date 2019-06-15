Установили подробности смерти Владимира Ивасюка

Ивасюк не мог совершить самоубийство самостоятельно. Фото: day.kyiv.ua

Известный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого нашли повешенным в лесу, не мог это сделать самостоятельно.

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979 года. Стоило установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия - в мае в этом же лесу на таком же дереве - и провели следственные эксперименты", - рассказал председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет unn.com.ua.

Эксперимент разделили на три этапа: 1-й - определить мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; 2-й - определить мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима.

"Ивасюк не мог сам этого сделать и даже натренированный мужчина, который подтягивается одной рукой, не смогл это сделать - завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", - отметил Рувин.

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Также использовали подставки, лестницы, стулья, которые на месте происшествия не нашли, но могли там быть.

"Мы провели несколько различных экспериментов, которые показали, что господин Ивасюк один оказаться в этой петли не мог. У него были помощники - люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще 2 человека, без лестницы или подставки - минимум 3", - добавил Рувин.

Результаты экспертизы передали в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений.

Украинского композитора и певца Владимира Ивасюка похоронили 22 мая 1979 года на Лычаковском кладбище во Львове. Похороны превратились в массовую акцию протеста против СССР. На кладбище пришли более 10 тыс. человек.