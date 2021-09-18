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суббота, 18 сентября 2021 17:23

Умерла внучка родного брата Ивана Франко

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Умерла внучка родного брата Ивана Франко
Оксана Франко была профессором ЛНУ. Фото: versii.if

Во Львове в возрасте 82 года умерла доктор исторических наук Оксана Франко.

Она была внучкой родного брата Ивана Яковлевича Франко - Онуфрия. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Оксана более 30 лет проработала в Львовском национальном университете, который носит имя ее родственника. Была профессором кафедры этнологии исторического факультета ЛНУ.

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Оксана Франко стала автором и составителем более 200 научных, методических и научно-популярных работ, разделов в вузовских учебниках по этнологии, энциклопедических изданиях. Ученая была отмечена правительственными наградами и была почетным гражданином города Калуша.

В 1992 году Оксана организовала в Калуше музей Ивана Франко, отдав для этого свой наследственный дом.

Иван Франко родился 27 августа 1856-го года в поселке войтова Гора села Нагуевичи - теперь Дрогобычский район Львовской области. В гимназии начал писать стихи и рассказы. Создал более 500 стихотворений и 50 поэм, 10 романов, 150 малых прозаических произведений. Издал 11 сборников. С женой Ольгой Хоружинской имел сыновей Андрея, Тараса, Петра и дочь Анну. Умер 28 мая 1916-го во Львове.

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Дата
18
сентября

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