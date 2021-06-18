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Укрзализныця назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать на праздники

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Укрзализныця назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать на праздники
УЗ увеличила количество поездов на праздники. Фото: ukrinform.ua

В честь Троицы и Дня Конституции Укрзализныця назначила 21 дополнительный поезд.

С 18 по 28 июня уже приобретено более 600 тыс. проездных документов. Для перевозки более 1,5 млн пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов. Это расширяет количество мест до 50 тыс. - сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Кроме этого, Укрзализныця добавила составы поездов на 64 вагона, что равно вместимости четырех пассажирских поездов.

Самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев - Херсон, Киев - Одесса, Киев - Бердянск, Киев - Геническ, Днепр - Одесса, Львов - Одесса, Харьков - Одесса, Харьков - Херсон.

Также Укрзализныця с 3 июля открывает продаж билетов на поезд "Интерсити" Киев - Одесса - Киев. Поезд "Тарпан" по тому же маршруту будет курсировать с 26 июня ежедневно до конца лета.

Укрзализныця назвала самые популярные направления среди украинцев. Чаще всего с начала 2021-го люди ездят на поезде №45 / 46 Лисичанск - Ужгород. В январе-мае по маршруту доставили 329 тис. пассажиров в обоих направлениях.

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