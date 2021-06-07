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понедельник, 07 июня 2021 18:48

10 самых популярных поездов Украины. Направления удивят

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10 самых популярных поездов Украины. Направления удивят
Укрзализныця собрала самые популярные маршруты в Украине. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця назвала самые популярные направления среди украинцев.

Чаще всего с начала 2021-го люди ездят на поезде №45 / 46 Лисичанск - Ужгород В январе-мае по маршруту доставили 329 тис. пассажиров в обоих направлениях, говорят в ведомстве.

На втором месте поезд № 41/42 Днепр - Трускавец со 188 тис. пассажиров. Третье место - поезд № 69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тис. пассажиров.

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В десятку также вошли поезда:

№91/92 Одесса - Константиновка (170 тыс. пассажиров);

№137/138 Хмельницкий - Лисичанск (165 тыс.) №145/146 Киев - Измаил (159 тыс.);

№101/102 Киев - Херсон (147 тыс.);

№97/98 Ковель - Киев (143 тыс.)

№357/358 Киев - Рахов (141 тыс.);

№125/126 Константиновка - Киев (140 тыс.).

Укрзализныця восстанавливает сообщение с Австрией и Венгрией. Первый рейс из Киева в Вену отправился уже 1 июня.

Поезд будет курсировать ежедневно. Oн будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20), прибывать в Вену в 11:21 на следующий день. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день.

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Дата
07
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