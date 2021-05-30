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Укрзализныця восстанавливает сообщение с Австрией и Венгрией

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Укрзализныця восстанавливает сообщение с Австрией и Венгрией
Укрзализныця восстанавливает международное сообщение. Фото: uz.gov.ua

Укрзализныця восстанавливает сообщение с Австрией и Венгрией.

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать ежедневно. Oн будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20), прибывать в Вену в 11:21 на следующий день.

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В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд соединит сразу три туристические регионы - Волынь, Галичину и Прикарпатьe.

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