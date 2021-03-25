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четверг, 25 марта 2021 09:18

Украину накроют дожди с мокрым снегом

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Украину накроют дожди с мокрым снегом
В Киеве сегодня малооблачно, температура воздуха +6°С. Фото: pixabay.com

25 марта в западных, северных, а также части центральных областей ожидается теплая безоблачная погода. Температура повысится до +8°С.

На остальной территории температура упадет до +1°С, ожидается мокрый снег, сообщает "Униан". Местами пройдут ливни.

В Киеве сегодня малооблачно, температура воздуха +6°С.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°С, днем +7°С.

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В Луцке облачно с прояснениями, днем до +8°С.

В Ровно в четверг-малооблачно, ночью -2°С, а днем +6°С.

В Тернополе 25 марта днем +6°С, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня также облачно с прояснениями, температура днем +5°С.

В Ивано-Франковске переменная облачность, ночью -2°С, днем +7°С, без осадков.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°С, днем +7°С.

В Виннице сегодня также облачно с прояснениями, +6...-3°С.

В Житомире в четверг ожидается переменная облачность, температура ночью -3°С, днем +7°С.

В Черкассах - мокрый снег с дождем, ночью -1°С, днем +4°С.

В Кропивницкому также мокрый снег с дождем, температура ночью 0°С, а днем до +2°С.

В Одессе 25 марта пройдет мокрый снег с дождем, температура ночью 0°С, днем +3°С.

В Херсоне в четверг ночью -1°С, днем +3°С, ожидается мокрый снег с дождем.

В Николаеве сегодня будет мокрый снег с дождем, ночью 0°С, днем +3°С.

В Запорожье - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°С, днем +2°С.

В Харькове - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°С, днем +7°С.

В Днепре температура днем +1°С. Мокрый снег с дождем.

В Краматорске ожидается ливень, температура днем в пределах 0°С.

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В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх.

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Дата
25
марта

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