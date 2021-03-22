В Украине идет потепление: синоптики обновили прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 675
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 909
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2160
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 945
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 522
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1116
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 765
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1026
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
6
6
4
7
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина
Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Видео
Все видео
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 945
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 774
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1116
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 351
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 07:42

В Украине идет потепление: синоптики обновили прогноз

  Комментировать
В Украине идет потепление: синоптики обновили прогноз
Во вторник и среду в восточных, юго-восточных областях и Крыму дождь с мокрым снегом. Фото: pixabay.com

В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления.

С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх. Температура поднимется выше +10°С, сообщает Укргидрометцентр. 26-29 чисел ночью ожидается в пределах +5...-1°С, днем +4...10°С.

22 марта днем в западных, в северных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег. В Карпатах умеренный снег, а в южной части Украины дожди и мокрый снег. На остальной территории без осадков. Ветер западный и юго-западный от 7-12 м/с. Кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...6°С, а днем +3...8°С, в западных и северных областях 0...+5°С.

Во вторник и среду в восточных, юго-восточных областях и Крыму дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем 23 марта в пределах 0...+6°С. 24 марта от +3...-3°С. На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 0...-6 ° С, днем 23 марта также от +3...-3°С, 24 марта 0...+6°С.

Во второй половине следующей недели - без существенных осадков. 25-27 марта в восточных областях, Приазовье и Крыму временами мокрый снег с переходом в дождь. Температура 25 марта ночью 0...-5°С, днем +2...8°С. 28-29 чисел дневная температура в Украине составит +8...13°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении

2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине идет потепление: синоптики обновили прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 17380
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 11673
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 9036
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 6444
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 5715
Общество
Пациенты с Covid-19 лежат в коридорах: показали фото
Пациенты с Covid-19 лежат в коридорах: показали фото Просмотров: 333
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 270
Украинская почтовая марка признана одной из лучших
Украинская почтовая марка признана одной из лучших Просмотров: 432
Украинка рассказала, как получить бесплатное образование в Чехии
Украинка рассказала, как получить бесплатное образование в Чехии
9
 Просмотров: 297
"Не работала левая рука и перекосило лицо" - молодой маме на удаление опухоли срочно нужна помощь
"Не работала левая рука и перекосило лицо" - молодой маме на удаление опухоли срочно нужна помощь
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Голосов: 55662
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть