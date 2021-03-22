В Украине идет потепление: синоптики обновили прогноз

Во вторник и среду в восточных, юго-восточных областях и Крыму дождь с мокрым снегом. Фото: pixabay.com

В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления.

С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх. Температура поднимется выше +10°С, сообщает Укргидрометцентр. 26-29 чисел ночью ожидается в пределах +5...-1°С, днем +4...10°С.

22 марта днем в западных, в северных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег. В Карпатах умеренный снег, а в южной части Украины дожди и мокрый снег. На остальной территории без осадков. Ветер западный и юго-западный от 7-12 м/с. Кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...6°С, а днем +3...8°С, в западных и северных областях 0...+5°С.

Во вторник и среду в восточных, юго-восточных областях и Крыму дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем 23 марта в пределах 0...+6°С. 24 марта от +3...-3°С. На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 0...-6 ° С, днем 23 марта также от +3...-3°С, 24 марта 0...+6°С.

Во второй половине следующей недели - без существенных осадков. 25-27 марта в восточных областях, Приазовье и Крыму временами мокрый снег с переходом в дождь. Температура 25 марта ночью 0...-5°С, днем +2...8°С. 28-29 чисел дневная температура в Украине составит +8...13°С.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.