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воскресенье, 04 июля 2021 18:00

Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua

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Gazeta.ua предлагает вспомнить прошедшую неделю в самых громких цитатах.

Сегодня наибольшую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Были и очень хорошие эпизоды в игре, когда мы контролировали матч и создавали моменты. Есть разница в классе. Итоги Евро подводить не буду. Сделаем это, когда прилетим в Киев, -

заявил тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после поражения нашей команды англичанам со счетом 0:4. Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2020/2021 прошел в Риме 3 июля. Если бы украинцы победили, то сыграли бы в полуфинале с Данией.

Автор: Reuters
  Андрей Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в игре с Англией
Андрей Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в игре с Англией

После нашего вылета из турнира за победу на Евро соревнуются Англия, Испания, Италия и Дания. Финальный матч пройдет 11 июля.

Может, сегодня США и Турция не такие уж хорошие партнеры, но они все равно в НАТО и работают вместе. В России нет ни партнеров, ни союзников. У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего похожего нет. Это огромный отрыв. Армия России и НАТО - это как "Запорожец" и Tesla -

сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью Obozrevatel. Отметил, что украинская армия значительно окрепла с 2014 года. И это понимают российские генералы.

Расставим точки над "и". Мы точно не один народ. Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, вероятно, в обращение были бы гривны. А над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг, -

так президент Украины Владимир Зеленский ответил лидеру РФ Владимиру Путину. Последний проводил 30 июня "горячую линию" с россиянами - отвечал на их звонки. Заявил, что считает украинских и русских одним народом.

Автор: www.facebook.com/zelenskiy95
  Президент Украины Владимир Зеленский не считает украинцев и россиян одним народом
Президент Украины Владимир Зеленский не считает украинцев и россиян одним народом

В Конституции Литовской республики была формулировка, как и в нашей - что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Литвы рассмотрел это положение и сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы у нас тоже могут появиться, -

сказал представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский. Ответил на упреки главы Кремля Владимира Путина. Он заявил, что Украина не может размещать у себя военные базы иностранных государств, потому что это противоречит ее Конституции.

В личном общении спортсмены могут пользоваться любым языком, но на пресс-конференциях и публичных выступлениях должны говорить на украинском. А перевод должны осуществлять организаторы соревнований. В спорте есть национальная идентичность и он никогда не будет вне политики и современной жизни, -

заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Отреагировал на языковой скандал с футболистами сборной Украины, который возник после победного матча со Швецией. Нападающий Артем Довбик, который забил решающий мяч в игре - в послематчевом интервью общался с журналистами на русском. Это вызвало возмущение у части пользователей социальных сетей из Украины. Они акцентировали внимание на том, что на русском языке с прессой общаются и другие игроки команды.

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Футболисты не виноваты. Украинская ассоциация футбола не дает рекомендаций, на каком языке им говорить. Поэтому пользуются тем, который им удобен, написал в Facebook журналист Сергей Стуканов. Посоветовал расписать языковые инструкции для всех спортивных организаций Украины.

Центральный городской пляж Геническа малолюдный. Вместо песка - сбитая земля, можно на роликах кататься. Неудобный спуск к морю, а до глубины придется идти метров 200-300. У берега большое количество морских блох. Пока шел до глубины, всего покусали, -

сказал в видео на своем канале в YouTube блогер Евгений Панюта, который ездит по украинским курортами и анализирует их уровень и удобства для туристов. По Геническу добавил, что пляжная инфраструктура в городе развита хорошо - есть кафе, детские площадки, шезлонги, беседки. Однако с самого купания в море он остался не в восторге.

Автор: скриншот с видео блогера Евгения Панюты
  Центральный пляж Геническа красиво выглядит с высоты птичьего полет
Центральный пляж Геническа красиво выглядит с высоты птичьего полет

На прошлой неделе самые громкие цитаты были сделаны Владимиром Зеленским, Михаилом Басарабом, Дмитрием Разумковым, Яниной Соколовой. Также писательница Оксана Забужко заявила, что украинцы "глубоко травмированная нация". Более подробно с цитатами, которые всколыхнули Украину на прошлой неделе можно ознакомиться по этой ссылке.

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