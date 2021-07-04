Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua

Gazeta.ua предлагает вспомнить прошедшую неделю в самых громких цитатах.
Сегодня наибольшую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Были и очень хорошие эпизоды в игре, когда мы контролировали матч и создавали моменты. Есть разница в классе. Итоги Евро подводить не буду. Сделаем это, когда прилетим в Киев, -
заявил тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после поражения нашей команды англичанам со счетом 0:4. Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2020/2021 прошел в Риме 3 июля. Если бы украинцы победили, то сыграли бы в полуфинале с Данией.
После нашего вылета из турнира за победу на Евро соревнуются Англия, Испания, Италия и Дания. Финальный матч пройдет 11 июля.
Может, сегодня США и Турция не такие уж хорошие партнеры, но они все равно в НАТО и работают вместе. В России нет ни партнеров, ни союзников. У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего похожего нет. Это огромный отрыв. Армия России и НАТО - это как "Запорожец" и Tesla -
сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью Obozrevatel. Отметил, что украинская армия значительно окрепла с 2014 года. И это понимают российские генералы.
Расставим точки над "и". Мы точно не один народ. Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, вероятно, в обращение были бы гривны. А над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг, -
так президент Украины Владимир Зеленский ответил лидеру РФ Владимиру Путину. Последний проводил 30 июня "горячую линию" с россиянами - отвечал на их звонки. Заявил, что считает украинских и русских одним народом.
В Конституции Литовской республики была формулировка, как и в нашей - что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Литвы рассмотрел это положение и сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы у нас тоже могут появиться, -
сказал представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский. Ответил на упреки главы Кремля Владимира Путина. Он заявил, что Украина не может размещать у себя военные базы иностранных государств, потому что это противоречит ее Конституции.
В личном общении спортсмены могут пользоваться любым языком, но на пресс-конференциях и публичных выступлениях должны говорить на украинском. А перевод должны осуществлять организаторы соревнований. В спорте есть национальная идентичность и он никогда не будет вне политики и современной жизни, -
заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Отреагировал на языковой скандал с футболистами сборной Украины, который возник после победного матча со Швецией. Нападающий Артем Довбик, который забил решающий мяч в игре - в послематчевом интервью общался с журналистами на русском. Это вызвало возмущение у части пользователей социальных сетей из Украины. Они акцентировали внимание на том, что на русском языке с прессой общаются и другие игроки команды.
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Футболисты не виноваты. Украинская ассоциация футбола не дает рекомендаций, на каком языке им говорить. Поэтому пользуются тем, который им удобен, написал в Facebook журналист Сергей Стуканов. Посоветовал расписать языковые инструкции для всех спортивных организаций Украины.
Центральный городской пляж Геническа малолюдный. Вместо песка - сбитая земля, можно на роликах кататься. Неудобный спуск к морю, а до глубины придется идти метров 200-300. У берега большое количество морских блох. Пока шел до глубины, всего покусали, -
сказал в видео на своем канале в YouTube блогер Евгений Панюта, который ездит по украинским курортами и анализирует их уровень и удобства для туристов. По Геническу добавил, что пляжная инфраструктура в городе развита хорошо - есть кафе, детские площадки, шезлонги, беседки. Однако с самого купания в море он остался не в восторге.
На прошлой неделе самые громкие цитаты были сделаны Владимиром Зеленским, Михаилом Басарабом, Дмитрием Разумковым, Яниной Соколовой. Также писательница Оксана Забужко заявила, что украинцы "глубоко травмированная нация". Более подробно с цитатами, которые всколыхнули Украину на прошлой неделе можно ознакомиться по этой ссылке.
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