Украинский борщ попал в тройку самых вкусных первых блюд мира

Украинский борщ признали одним из самых вкусных первых блюд мира.

Первые два места в рейтинге заняли суп банга из Нигерии и фо из говядины, популярный во Вьетнаме, пишет CNN.

"Борщ, к которому часто добавляют ложку сметаны, занимает третью строчку. Блюдо не является обычным свекольным супом. Борщ получил острый вкус благодаря квасу - лактоферментированному свекольному соку, который является еще одним региональным деликатесом", - говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что борщ иногда относят к русской кухне, однако это утверждение является предметом многочисленных дискуссий. Там напомнили, что украинские кулинарные мастера даже начали проводить кампанию по внесению своей версии рецепта в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме борща в списке также есть традиционные блюда практически со всех континентов мира.

Автор: telegraf.com.ua Лучшие супы мира

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали постановление о введении национального праздника — Дня украинского борща.