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среда, 31 марта 2021 11:10

Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

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Министерство иностранных дел Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором официального признания борща стал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Автор: Влад Нагорный
  Инициатором официального признания борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО стал шеф-повар Евгений Клопотенко.
Инициатором официального признания борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО стал шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Номинационных досье" Культура приготовления украинского борща "наконец направляется в Париж. Это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинского нематериального культурного наследия для его включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО", - сказал первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Украинское номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ из Украины. Он тесно переплетен с украинской культурой в таких вещах, как, например, свадебные и похоронные традиции, и широко потребляется по всей стране.

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"Когда вы заходите в ресторан за границей, то скорее всего в меню вы увидите" Борщ русский суп". Когда я узнал об этом, понял, что надо защищать борщ, потому что речь не просто о еде, а о культурной идентификации нации. В октябре 2020 борщ был внесен в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, а 30 марта Украина подала заявку в ЮНЕСКО для признания борща украинским блюдом уже на мировом уровне", - рассказал председатель ОО" Институт культуры Украины", шеф-повар Евгений Клопотенко.

Рассматривать заявку будут два года. За это время Украина должна продемонстрировать, что борщ действительно является ценностью для всей страны.

"У нас должны проводиться фестивали борща, появляться борщовые улицы и памятники борщу, День борща и ТВ-шоу о борще. Мы должны показать, что борщ действительно объединяет Украину", - добавил Евгений Клопотенко.

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже вошла украинская Петриковская декоративная роспись, традиция косовской расписной керамики и казацкие песни Днепропетровской области.

Киевский "Фестиваль борща" внесен в Книгу рекордов Украины в номинации "Одновременное приготовление представителями из 25-ти регионов Украины традиционных украинских борщей".

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