"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин

Экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель поразмышляла об ожиданиях общества от украинской женщины. Таким сообщением поделилась с подписчиками в Іnstagram.
Под постом также опубликовала новую фотографию с недавней фотосессии.
"Украинская женщина - отличница, всем что-то должна. Должна быть лучшей во всем, быть стройной, но не слишком худой, с формами, но не полной. Поэтому украинская женщина не ест после шести и после тридцати. С идеальными бровями, потому что так написано в фольклоре. Всегда при макияже, как удивительная миссис Мейзел, с прической, при параде и с иголочки," - поделилась Мендель .
Юлия считает, что общество также устанавливает кулинарную планку.
"А еще украинская женщина должна лучше всех готовить, особенно борщи. Ибо без этого украинская женщина не будет украинской и не будет женщиной", - отметила она.
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"И быть идеальной матерью с красивыми детьми. Обязательно до 30, потому что потом уже не то. Не родила вовремя - старороженица. Родила рано - проститутка. И муж должен быть красивым и ухоженным, который слушает, любит, на руках носит. Никогда не ссориться с ним, ничего не требовать и не ожидать. Хранительница очага это заслужила", - написала Мендель.
Бывшая пресс-секретарь подытожила, что украинская женщина должна быть профи и хорошо зарабатывать.
"И отовсюду получать только комплименты, никогда не делать ошибок. И потом в погоне за идеальностью стать депрессивной истеричкой и лечиться у психолога", - подытожила Юлия.
Екс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась на травлю и опубликовала эротические фото. Такой пост опубликовала в Іnstagram.
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