"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин

Экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель поразмышляла об ожиданиях общества от украинской женщины. Таким сообщением поделилась с подписчиками в Іnstagram.

Под постом также опубликовала новую фотографию с недавней фотосессии.

"Украинская женщина - отличница, всем что-то должна. Должна быть лучшей во всем, быть стройной, но не слишком худой, с формами, но не полной. Поэтому украинская женщина не ест после шести и после тридцати. С идеальными бровями, потому что так написано в фольклоре. Всегда при макияже, как удивительная миссис Мейзел, с прической, при параде и с иголочки," - поделилась Мендель .

Автор: Instagram.com/iuliia_mendel Юлия Мендель поделилась мыслями об ожиданиях общества от женщин

Юлия считает, что общество также устанавливает кулинарную планку.

"А еще украинская женщина должна лучше всех готовить, особенно борщи. Ибо без этого украинская женщина не будет украинской и не будет женщиной", - отметила она.

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"И быть идеальной матерью с красивыми детьми. Обязательно до 30, потому что потом уже не то. Не родила вовремя - старороженица. Родила рано - проститутка. И муж должен быть красивым и ухоженным, который слушает, любит, на руках носит. Никогда не ссориться с ним, ничего не требовать и не ожидать. Хранительница очага это заслужила", - написала Мендель.

Бывшая пресс-секретарь подытожила, что украинская женщина должна быть профи и хорошо зарабатывать.

"И отовсюду получать только комплименты, никогда не делать ошибок. И потом в погоне за идеальностью стать депрессивной истеричкой и лечиться у психолога", - подытожила Юлия.

Екс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась на травлю и опубликовала эротические фото. Такой пост опубликовала в Іnstagram.