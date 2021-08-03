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вторник, 03 августа 2021 10:18

Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
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Мендель пожаловалась на травлю
Фото: Юлия Мендель
Два года дискредитации и ненависти в соцсетях - подытожила работу Мендель
Также бывшая пресс-секретарь пожаловалась на "патриотических псевдопатриотов"
Фотосессией Мендель решила отметить день рождения, который будет через месяц

Екс-прес-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась на травлю и опубликовала эротические фото. Такой пост опубликовала на
instagram-странице.

"После двух лет политического мочилова (а вы знали, что телеканал "Прямой" хочет в меня "беспристрастное" интервью?) я могу выложить фотографии и уверенно сказать - на них все не просто "как надо", на них все гораздо лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих Крюковых, есовцев, что не видят себя со стороны, безликих роботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную. Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. и совет каждой морщине и складке на своем теле", - отметила Мендель.

Женщина пообещала еще удивлять.

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Юлия Мендель выслала представителю президента страны-агрессора РФ Дмитрию Пескову свою книгу. Подписала Пескову русскоязычную версию книги. Назвала того "коллегой".

В июле президент Зеленский освободил Мендель с должности прес-секретаря и назначил Сергея Никифорова.

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Дата
03
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