В Раде зарегистрировали постановление о праздновании Дня украинского борща

Праздновать планируют во вторую субботу сентября. Фото: Евгений Клопотенко

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали постановление о введении национального праздника — Дня украинского борща.

Об этом идет речь на сайте ВР.

В сопроводительной записке говорится, что это поможет сохранить культурное наследие, унифицированную украинскую кухню и ее популяризацию в мире.

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Праздновать День борща депутаты предлагают ежегодно во вторую субботу сентября.

Из рекомендаций для Кабинета министров говорится о "проведении ежегодно мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины; проведение в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, продолжительность приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влияние на общественную жизнь".

В марте этого года Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.