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среда, 01 декабря 2021 18:02

В Раде зарегистрировали постановление о праздновании Дня украинского борща

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В Раде зарегистрировали постановление о праздновании Дня украинского борща
Праздновать планируют во вторую субботу сентября. Фото: Евгений Клопотенко

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали постановление о введении национального праздника — Дня украинского борща.

Об этом идет речь на сайте ВР.

В сопроводительной записке говорится, что это поможет сохранить культурное наследие, унифицированную украинскую кухню и ее популяризацию в мире.

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Праздновать День борща депутаты предлагают ежегодно во вторую субботу сентября.

Из рекомендаций для Кабинета министров говорится о "проведении ежегодно мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины; проведение в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, продолжительность приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влияние на общественную жизнь".

В марте этого года Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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01
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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