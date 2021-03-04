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вторник, 09 марта 2021 09:00

Борщ по миру распространили евреи

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Борщ по миру распространили евреи
"Состав борща отличается в зависимости от локальных традиций, частных вкусовых предпочтений, обстоятельств для которых его готовили", - сказала Марианна Душар. Фото: Пані Стефа/ facebook

Украинцам известно около 150 поговорок о борще и тысячи рецептов этого блюда. Его готовят на праздники и подают на поминках. Любят не только у нас, но и за пределами государства. В американской диаспоре борщ нередко является главным блюдом украинских заведений питания.

О происхождении и видах борща, традиционных составляющих и обрядностях блюда Gazeta.ua рассказала Марианна Душар, исследовательница антропологии пищи.

Что значит для украинцев и украинской кухни, что борщ внесли в топ-20 самых вкусных первых блюд мира по версии CNN?

Люди, которые прочитали этот материал CNN и до этого момента не слышали о борще - узнали о нем. Вероятно, заинтересовались и сделают какие-то шаги, чтобы попробовать это блюдо. А где борщ - там и Украины. Благодаря этому они могут узнать что-то новое о нашем государстве.

В свою очередь мы имеем возможность попробовать другие супы из этого рейтинга. Устроить себе такую ​​гастрономически-просветительское путешествие. Я не пробовала всех, но очень люблю Ґаспачо, Фо, Тонкацу ветвей, Яйла чорбасы.

Какое историческое происхождение борща?

Больше древнейших свидетельств о том, что борщ из территории исторического формирования Великого Княжества Литовского. Даже до сих пор он активно присутствует в кухнях Литвы, Польши, Беларуси и Украины. Также эта территория довольно сильно совпадает с чертой оседлости. Расселению еврейских общин часто приписывают распространение борща на разных территориях, например, в Румынии и Молдове, а затем и в США.

Расселению еврейских общин часто приписывают распространение борща на разных территориях, например, Румынии и Молдовы, а затем и США

Вообще, варение "ухи" - отваров из различных компонентов, это одна из древнейших техник приготовления пищи. При этом смешно утверждать, что борщ - древнейшая блюдо. Тем более, что формировалось оно не одномоментно, это скорее процесс.

Какие есть виды борща?

Борщ - это многокомпонентность и баланс вкусов. Он колеблется от более к менее кислому, сладкому. Это сложно описать словами, но даже с закрытыми глазами мы распознаем борщ по вкусу, даже если сваренный по неизвестным рецепту. Это такое "украинское у мамы" - тот сбалансированный "борщевой вкус". Есть много переменных, которые определяют конечный вкус борща. Древнейшим подкислителем был квас, который сначала готовился на основе трав, затем - свекольный квас и квас-сировец.

Древнейшим подкислителем был квас, который сначала готовился на основе трав, затем - свекольный квас и квас-сировец

Когда помидоры пришли к нам, то в регионах они стали одним из самых популярных агентов кислого вкуса.

Состав борща отличается в зависимости от локальных традиций, частных вкусовых предпочтений, обстоятельств для которых его готовили. Таким образом формировалось "борщевое разнообразие", которым мы сейчас восхищаемся.

Борщ отличается плотностью, может быть как питьевым, так и стереотипным "в котором ложка стоит". Хорошим примером редкого "питьевого" борща является так называемый барский борщ в чашках, который варят с добавлением мадеры - крепленого вина.

За температурой борщ может быть холодным, одной из разновидностей является холодник - блюдо на свекольном отваре или на хлебном квасе. Судя моим наблюдениям, холодник популярнее в Западной Украине, а также в Беларуси, частях Польши и Литвы. В старых книгах есть много рецептов именно свекольного холодника.

В зависимости от основания, борщ может быть как вегетарианским, так и приготовленным на мясном бульоне. Овощной борщ готовят с овощами, грибами на рыбном бульоне или воде. Домашняя птица и различные бульоны - основа мясного. Для белого борща, используют копченое мясо, колбасы и воду, в которой их варили.

Для мясного борща, особенно белого, используют копченое мясо, колбасы и воду, в которой их варили

Интересной переменной в создании борща являются местные особенности и ряд доступных ингредиентов. В районах, прилегающих к рекам или озерам, рыбу сушат в соломе, или солят и она является одним из компонентов борща. Изюминкой подольского борща являются копченые груши. Есть борщ с пшеном, на молоке или житнице, на ржаном квасе, и тому подобное. Мое любимое дополнение - ушки с черносливом и белыми грибами для постного борща в Сочельник. Все ингредиенты, которые добавляем в борщ, влияют на его цвет.

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Почему борщ важен для украинцев?

Потому, что узнаваемый. Он яркий в широком смысле этого слова - не только на цвет или вкус. Благодаря своей вариативности и универсальности борщ развился и закрепился в быту. Такая его популярность отразилась и в литературе, фольклоре. Одних поговорок о борще есть более 150.

Важность борща в украинской кухне можно увидеть благодаря ритуальному смысле. Борщ подают на свадьбах, а через месяц после торжества готовят так называемый "расходный борщ". Есть обязательным блюдом на поминках. Постный борщ - одно из 12 блюд Сочельника. Даже сегодня для многих семей борщ является основным блюдом семейного воскресного обеда.

Борщ подают на свадьбах, а через месяц после торжества готовят так называемый "расходный борщ". Есть обязательным блюдом на поминках. Постный борщ - одна из 12 блюд Сочельника

Мне кажется, что все эти дополнительные смыслы делают борщ феноменом, частью нематериального наследия. И здесь важно его исследовать - не только с этнографической точки зрения или гастрономической, но и как культурологический и антропологический объект.

Вы исследовали украинскую кухню в диаспоре. Как она развивается за границей?

Кухня диаспоры формировалась преимущественно на основе украинской кухни конца XIX - середины ХХ века. Это большой и интересный пласт украинской кухни досоветского периода.

Конечно, она изменилась, адаптировалась к новым компонентам или вкусам. Но осталась украинской по своему смыслу. Ее важнейшая функция - объединительная, она демонстрирует причастность ее носителей к украинской среде. И борщ здесь не исключение, это вполне украинский по своей сути борщ. Он чаще всего становится главным блюдом украинских заведений питания в Америке, всегда есть на фестивалях и тому подобное.

Диаспора относится к своему украинскому наследию значительно скрупулезнее, чем мы, в том числе и в плане традиционной пищи. Ведь для них это один из элементов сохранения своих корней.

Для Галиции какой борщ характерный?

Если говорить о "Галицком борще в вакууме", то я бы сказала, что он редкий, чем вне Галиции. Часто он "подбит" сметаной. Однако мы живем не в вакууме, и каждый готовит тот борщ, который ему нравится.

Предки готовили борщ с неядовитого борщевика. Тогда в нем не было ни картофеля, ни других привычных для нас ингредиентов. Классический рецепт появился ХХ в.

Автор: Влада Москвитис
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