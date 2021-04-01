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четверг, 01 апреля 2021 12:32

Украинских таможенников проверят на детекторе лжи

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Украинских таможенников проверят на детекторе лжи
The total number of Customs Service Employees is about 12 thousand people. Photo: facebook.com/UkraineCustoms

Сотрудников таможни будут проверять на полиграфе. Для этого в течение года планируют создать специальную службу детекторного контроля.

Происходит переаттестация с дальнейшим переходом на новую систему контрактной работы, которая и предусматривает проверку на детекторе, заявил председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин в эфире телеканала "Дом".

"Через неделю-вторую начнется тестирование и переход работников региональных подразделений в новую структуру. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля. Находимся также в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы и в течение года дает нам методологическую помощь", - сказал он.

По словам Рябикина, общая численность работников таможенной службы составляет около 12 тыс. человек по всей стране.

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Кабинет министров назначил генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы 18 ноября. Это решение правительство приняло на заседании.

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