Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму

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В 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды" во Львовской области состоялись плановые полеты эскадрилий на вертолетах Ми-8 и Ми-2.

Это далеко не первая летная смена в части в этом учебном году. Но впервые в этом году аэродром покрыло снегом, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Летчикам приходилось взлетать и сажать свои вертолеты на свежевыпавший снег. А это предполагает определенный алгоритм действий.

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При таких условиях подъем в небо и посадка на взлетную полосу происходят поэтапно.

"Пилоты раздувают снег лопастями вертолетов еще во время руления, затем, немного поднявшись над полосой, еще раз, и снова немного поднявшись, зависают, чтобы очистить под вертолетом еще большую площадь, и только после этого поднимаются ввысь. Так же постепенно и приземляются - как по ступенькам опускаясь с небес на землю. Если не действовать именно так, то снежное облако может просто накрыть вертолет, поэтому видимость может быть даже нулевой. Следует добавить, что и сама полоса скользкая. Поэтому внимание при таких погодных условиях у летчиков особое", - рассказал командир бригады полковник Павел Бардаков.

К этому добавилось пилотирование в ночных условиях в очках ночного видения. Осложняла задачу работа в парах, обкатку проходили и молодые летчики.

Работали пилоты на высотах от 30 до 600 метров. Только за эту летную смену экипажи вертолетов увеличили свой налет в среднем на час.

Тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях провели в Луцке пилоты истребителей Севастопольской бригады тактической авиации Летчики совершили около 20 вылетов как днем, так и ночью, на самолете Л-39 и истребителях МиГ-29 и МиГ-29 УБ.