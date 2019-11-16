Военным передали модернизированный истребитель

Воздушные Силы приняли модернизированный истребитель МиГ-29.
Это второй самолет, который передали в боевой состав в течение недели, сообщает АрмияInform.
Самолет модернизировали на предприятии "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".
На истребителе установили жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета. Информация поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе.
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МиГ-29 - истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.
Транспортный самолет представили на демонстрационной площадке на выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019. В этом году на мероприятии в Стамбуле ожидают миллион посетителей.
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