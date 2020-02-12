Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото

Гвардейские авиаторы учились управлять французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

"С 31 января по 8 февраля проходил курс теоретических занятий и полетов по программе первичной летной подготовки на вертолетах типа ЕС 225 LP. Тренировали специалисты компании Airbus Helicopter на базе воинской части 2269 Национальной гвардии Украины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии

Участники прошли теоретическую подготовку. Потом отработали взлет и посадку в различных режимах с использованием систем и функций вертолета, выполнили упражнения пилотирования, тренировались взаимодействовать в особых случаях в полете.

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Основные задачи летательных аппаратов Airbus - перемещение личного состава и техники для проведения специальных операций и многопрофильное использование во время чрезвычайных ситуаций. Национальная гвардия, по условиям контракта, получить 12 таких машин.

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД. Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.