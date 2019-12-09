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понедельник, 09 декабря 2019 08:56

ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе

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ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ провели тренировку с истребителями. Фото: скрин из видео

Бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины выполнила тренировочную дозаправку истребителей в небе над Хмельнитчиной. До тренировки привлекли истребители Су-24М, Су-24МР и Л-39.

Самолеты имитировали дозаправку в дневное и ночное время. Так в ВСУ повышают навыки пилотирования при различных условиях и проверяли исправность стыковочной системы, об этом информирует Генштаб.

"Дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины получит 2 вертолеты Airbus Н125. Летательные аппараты появятся в конце этого года.

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