ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе

ВСУ провели тренировку с истребителями. Фото: скрин из видео

Бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины выполнила тренировочную дозаправку истребителей в небе над Хмельнитчиной. До тренировки привлекли истребители Су-24М, Су-24МР и Л-39.

Самолеты имитировали дозаправку в дневное и ночное время. Так в ВСУ повышают навыки пилотирования при различных условиях и проверяли исправность стыковочной системы, об этом информирует Генштаб.

"Дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации", - говорится в сообщении.

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