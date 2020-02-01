Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 3771
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 927
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1926
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1539
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17145
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5103
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3870
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
5
20
22
6
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
&quot;Ехал на месяц, попал на три&quot;: ученый рассказал о жизни на украинской станции &quot;Академик Вернадский&quot;
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
&quot;Могут ехать без электричества до 20 км&quot; - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
"Могут ехать без электричества до 20 км" - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
Видео
Все видео
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 243
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2853
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25876
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 171
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
суббота, 01 февраля 2020 18:47

Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром

  Комментировать
Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром
До конца года аэродром введут в в полноценную эксплуатацию. Фото: radiotrek.rv.ua

Воздушные силы украинской армии получат в распоряжение еще один аэродром оперативного назначения "Дубно" в Ровенской области.

Там базировался полк фронтовых бомбардировщиков Су-24, который потом расформировали. Аэродром уцелел и не был разграблен только благодаря присутствию незначительного количества военных - роты охраны, сообщили в Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реформы ВСУ: до конца года изменят звание

Командование ВС ВСУ рассчитывает до конца года ввести аэродром в полноценную эксплуатацию. Сюда из Луцка перебазируется авиакомендатура (теперь, когда там дислоцируется Севастопольская бригада тактической авиации, потребности в комендатуре нет).

В Дубно командующему Воздушных сил предложили несколько вариантов расквартирования военных в черте города и создание инфраструктуры для полноценной жизни гарнизона.

Воздушные силы приняли модернизированный истребитель МиГ-29. Самолет модернизировали на предприятии "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".

На истребителе установили жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета. Информация поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 18891
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 14310
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9901
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 8955
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
4
 Просмотров: 6633
Общество
С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам - Госпогранслужба
С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам - Госпогранслужба Просмотров: 81
Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинских военных: один погибший
Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинских военных: один погибший 1 Просмотров: 99
"Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения" - Рыбачук
"Зеленский делает антикоррупционные органы калеками от рождения" - Рыбачук
 1 Просмотров: 378
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку 3 Просмотров: 1467
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
 2 Просмотров: 3483
Больше всего комментируют
7
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
3
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
2
Зеленский предлагает США активизироваться в деоккупации Донбасса и Крыма
Голосов: 48522
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua