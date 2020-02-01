Воздушные силы ВСУ получат новый аэродром

До конца года аэродром введут в в полноценную эксплуатацию. Фото: radiotrek.rv.ua

Воздушные силы украинской армии получат в распоряжение еще один аэродром оперативного назначения "Дубно" в Ровенской области.

Там базировался полк фронтовых бомбардировщиков Су-24, который потом расформировали. Аэродром уцелел и не был разграблен только благодаря присутствию незначительного количества военных - роты охраны, сообщили в Минобороны.

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Командование ВС ВСУ рассчитывает до конца года ввести аэродром в полноценную эксплуатацию. Сюда из Луцка перебазируется авиакомендатура (теперь, когда там дислоцируется Севастопольская бригада тактической авиации, потребности в комендатуре нет).

В Дубно командующему Воздушных сил предложили несколько вариантов расквартирования военных в черте города и создание инфраструктуры для полноценной жизни гарнизона.

Воздушные силы приняли модернизированный истребитель МиГ-29. Самолет модернизировали на предприятии "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод". На истребителе установили жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета. Информация поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе.