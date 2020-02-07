Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон

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В Луцке пилоты истребителей Севастопольской бригады тактической авиации провели тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

Летчики совершили около 20 вылетов как днем, так и ночью, сообщает пресс-центр Воздушного командования "Запад".

Оттачивали мастерство в сложном пилотаже на самолете Л-39 и истребителях МиГ-29 и МиГ-29 УБ.

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"Циклон ''Петра'', который в конце зимы "порадовал" Украину первым снегом, не помешал летчикам Севастопольской бригады тактической авиации провести летную смену на базовом аэродроме в Луцке. Непогода лишь краем зацепила западные области. Как говорят в метеослужбе, аэродром Луцк оказался на периферии данного циклона", - говорится в сообщении.

Сели за штурвал как опытные летчики, так и прошлогодние выпускники Харьковского университета Воздушных Сил. Инструкторы готовили молодых летчиков к присвоению высшей летной классности.

"Заходя на приземление, отрабатывали единую методику. То есть самолет не полностью садился, а лишь касался взлетно-посадочной полосы на несколько метров и продолжал выполнять задачу", - рассказал военный журналист Виктор Ануфриев.

204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина после аннексии Крыма с аэродрома "Бельбек" передислоцировалась в Николаевскую область. Позже, в сентябре 2018 прибыла на место постоянной дислокации в город Луцк. Именно здесь есть необходимая инфраструктура для размещения боевой авиации, а само подразделение значительно укрепляет противовоздушную оборону страны.