Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель

Показали, как будет выглядеть турецко-украинский беспилотный истребитель.

Он будет руководствоваться при помощи спутниковых систем и весить до 1 т, пишет Defense Express.

Беспилотнику пока не придумали название.

Автор: defence-ua.com Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели

Самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн имеет подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5 часов. Должен уничтожать наземные и воздушные цели. Скорость более чем 900 км в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс".

Ударный беспилотный истребитель является следующим перспективным проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БПЛА Akıncı, который 6 декабря 2019 впервые поднялся в небо с помощью также украинских двигателей АИ-450Т от ГП "Ивченко-Прогресс".

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"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя, который будет иметь высокие маневренные характеристики и звуковую скорость. Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует", - отметил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.

В Грузии показали новый беспилотный авиационный комплекс вертолетной типа. Он вооружен Украинский противотанковыми управляемыми ракетами производства КБ "Луч", пишет основатель Defence Blog Дилан Малясов.