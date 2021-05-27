Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами

Украинские медики зажигали в танце. Фото: скриншот с видео Винницкой службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Украинские медики активно приобщаются к всемирному флешмобу #JerusalemaDanceChallenge. По его правилам должны выполнить ритмичный танец под зажигательную мелодию.

В частности видео выступлений уже показали работники центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, Ровно, Черкасс, Винницы, Черновцов, Хмельницкого.

Таким образом они поддерживают всех, у кого случились жизненные трудности за время пандемии. Напоминают, что несмотря на усталость, должны объединяться, находить силы продолжать борьбу с вирусом и уметь радоваться тому, что есть вокруг.

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"В это непростое время, когда поддержки не бывает много, включайте громкость и заряжайтесь с нами и #JerusalemaDanceChallenge позитивными эмоциями, верой в собственные силы и надеждой на лучшее", - указывают медработники в сообщениях к видео.

Кроме медиков, участие в флешмобе принимают работники полиции, аэропортов, учебных заведений и сервисных центров всего мира.

Видео под названием What is Ukraine набрало миллионы просмотров. Его создал и опубликовал в Instagram Назар Дорош. С тех пор к флешмобу приобщаются многие граждане, показывая особенности своей профессии и не только. В частности, украинские военнослужащие. Они смонтировали видео и показали мужество и отвагу Вооруженных Сил.