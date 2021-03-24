What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба

Военнослужащие присоединились к флешмобу What is Ukraine. Фото: omore.city

В Украине в последнее время набирает популярность флешмоб What is Ukraine. Его цель - показать различные особенности и уголки родной страны.

К флешмобу присоединились многие граждане, которые показали свои особенности. Украинские военнослужащие тоже смонтировали видео и показали мужество и отвагу Вооруженных Сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбрали лучшее видео о столице

Видео под названием What is Ukraine набрало более 3,5 млн просмотров. Его создал и опубликовал в Instagram фотограф и пилот FPV-дрона Назар Дорош.

Южнокорейский группа BTS попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря клипу Dynamit. Его в день премьеры 21 августа 2020 года одновременно посмотрели 3 млн пользователей. Всего в первый день выхода ролик набрал 38 млн просмотров.