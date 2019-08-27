"Украинская вышивка - код нации": Укрпочта выпустила патриотические марки

Автор: http://www.ukrposhta.ua/ На марках изображены образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей

Ко Дню Независимости Украины Укрпочта представила 4 марки из серии "Украинская вышивка - код нации". На них изображены образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей. Тираж каждой марки - 140 тыс. В каждой из них и выпущено конверт и картмаксимумы.

Первую часть одноименной серии Укрпочта выпустила в 2018-го. Тогда на марках изобразили образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook заблокировал украинское патриотическое общество

Всего за годы независимости Укрпочта выпустила 1777 марок и блоков, которые рассказывают об истории, культуре, архитектуре и природных достопримечательностях, выдающихся личностях, современности, спортивных достижениях.

Купить марки можно на сайте Укрпочты.

24 августа на рейсах украинской авиакомпании МАУ бортпроводницы, помимо обычного приветствия и инструктажа, исполняли гимн Украины – в честь национального праздника. Пассажирам дарили сине-желтые флажки.