Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости

На рейсах МАУ пели гимн. Фото: Корреспондент

24 августа на рейсах украинской авиакомпании МАУ бортпроводницы, помимо обычного приветствия и инструктажа, исполняли гимн Украины – в честь национального праздника.

Пассажирам дарили сине-желтые флажки. Авиакомпания разместила видео акции в своем Facebook.

"Тот случай, когда рад лететь МАУ", – написал пассажир одного из рейсов, журналист Сергей Каразий в Facebook.

Сотрудники авиакомпании просили, несмотря на торжественность момента, не вставать со своих мест во время исполнения гимна.

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