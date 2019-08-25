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воскресенье, 25 августа 2019 00:10

Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости

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Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
На рейсах МАУ пели гимн. Фото: Корреспондент

24 августа на рейсах украинской авиакомпании МАУ бортпроводницы, помимо обычного приветствия и инструктажа, исполняли гимн Украины – в честь национального праздника.

Пассажирам дарили сине-желтые флажки. Авиакомпания разместила видео акции в своем Facebook.

"Тот случай, когда рад лететь МАУ", – написал пассажир одного из рейсов, журналист Сергей Каразий в Facebook.

Сотрудники авиакомпании просили, несмотря на торжественность момента, не вставать со своих мест во время исполнения гимна.

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24 августа Украина отмечает 28-ю годовщину независимости.

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