Украинка объяснила, почему не стоит брать в эмиграцию шубу и постельное белье

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Юлия Демчук, которая два года живет в Ванкувере в Канаде назвала основные вещи, которые не стоит с собой брать при эмиграции.

"Переезд в новую страну-это примерно то же, что снова родиться. Почти все придется начинать сначала и как бы ни хотелось, еще никому не удалось перевезти все свои пожитки с собой. С одной стороны это получится очень дорого, с другой не всегда нужно.Поэтому я составила список вещей, которые не стоит брать с собой. Из тех, что привезла я, хочу выделить грелку, капроновые колготки, корсет для поддержки спины", - говорит украинка.

Чего не стоит брать:

Постель

Размеры кроватей и матрасов в Канаде не такие, как в Европе. Поэтому постель из Украины просто не налезет на местные одеяла и подушки. Поэтому и смысла везти это все с собой нет, разве вы будете как-то все перешивать. Но с тем будет столько мороки, что проще реально купить здесь все новое.

Столовые приборы, тарелки и кастрюли

Если у вас серебряные столовые приборы и старинный фарфор, то везите. Иначе, за счет веса, перевозка обойдется вам дороже, чем купить новые на месте. Плюс всегда есть риск, что в дороге оно разобьется и тогда вообще деньги на ветер.

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Техника

Если ваш прибор не рассчитан на сеть 110В, то везти его смысла нет, он просто не сможет здесь работать. Разве если может вы готовы заморочиться и поставить в себя дома трансформатор.

Шубу и изделия из натурального меха

В Канаде очень любят животных и природу, прямо очень. И ваша любимая норковая шуба будет здесь не лакшери, а моветоном. Конечно, пальцем тыкать никто не будет, но готовьтесь получать много косых взглядов. Поэтому рекомендую лучше продать все это добро до переезда.

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина стал бизнес-аналитиком довольно крупной компании.