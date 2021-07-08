Украине выделят $200 млн на укрупнение университетов

Всемирный банк выделит Украине $ 200 млн. Фото: Reuters

Всемирный банк проведет аудит высших учебных заведений Украины, которое продемонстрирует сильные и слабые стороны всего высшего образования Украины. Договор с банком, который предусматривает 200 млн долларов кредита, будет подписан предположительно в октябре

После чего начнется процесс оптимизации сети университетов. После аудита количество государственных университетов в Украине сократят, рассказал министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью Стране.

"Сегодня в подчинении Министерства 140 заведений высшего образования. Есть общие тенденции относительно того, что по количеству жителей, учащихся в самих университетах Украины, 80-85 университетов достаточно. Это некая расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же нужно дождаться выводов экспертов Всемирного банка", — сообщил министр.

Процесс укрупнения вузов уже стартовал. "МОН занимается этим сегодня. Уже около четырех проектов по объединению в разных городах запустили. Последний — это Харьков, четыре университета аграрных в один свели", — сказал Шкарлет.

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Украинский центр оценивания качества образования не получил достаточное количество средств для проведения проверки тестов внешнего независимого оценивания. Согласно этому ученики, которые проходили оценивание, могут недополучить баллы. Такое положение дел с проверкой тестов вызвало скандал.