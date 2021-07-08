Украине выделят $200 млн на укрупнение университетов

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 360
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 522
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 918
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 522
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 819
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1242
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1224
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2700
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
21
16
3
5
25
Как гуляли Ивана Купала во Львове - атмосферные фото
Как гуляли Ивана Купала во Львове - атмосферные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан
Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан
&quot;Держала огород и две коровы&quot; - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
"Держала огород и две коровы" - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
Видео
Все видео
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Вода гниет и воняет - блогер оценил отдых в Скадовске
Вода гниет и воняет - блогер оценил отдых в Скадовске
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 297
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 06:33

Украине выделят $200 млн на укрупнение университетов

  Комментировать
Украине выделят $200 млн на укрупнение университетов
Всемирный банк выделит Украине $ 200 млн. Фото: Reuters

Всемирный банк проведет аудит высших учебных заведений Украины, которое продемонстрирует сильные и слабые стороны всего высшего образования Украины. Договор с банком, который предусматривает 200 млн долларов кредита, будет подписан предположительно в октябре

После чего начнется процесс оптимизации сети университетов. После аудита количество государственных университетов в Украине сократят, рассказал министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью Стране.

"Сегодня в подчинении Министерства 140 заведений высшего образования. Есть общие тенденции относительно того, что по количеству жителей, учащихся в самих университетах Украины, 80-85 университетов достаточно. Это некая расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же нужно дождаться выводов экспертов Всемирного банка", — сообщил министр.

Процесс укрупнения вузов уже стартовал. "МОН занимается этим сегодня. Уже около четырех проектов по объединению в разных городах запустили. Последний — это Харьков, четыре университета аграрных в один свели", — сказал Шкарлет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука

Украинский центр оценивания качества образования не получил достаточное количество средств для проведения проверки тестов внешнего независимого оценивания. Согласно этому ученики, которые проходили оценивание, могут недополучить баллы. Такое положение дел с проверкой тестов вызвало скандал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украине выделят $200 млн на укрупнение университетов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6787
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6390
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4545
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 3897
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 Просмотров: 3582
Общество
Народные приметы 8 июля - как вернуть счастье в семью
Народные приметы 8 июля - как вернуть счастье в семью Просмотров: 18
На Донбассе почти полтысячи нарушений режима тишины - миссия ОБСЕ
На Донбассе почти полтысячи нарушений режима тишины - миссия ОБСЕ Просмотров: 18
Чья жизнь изменится раз и навсегда - прогноз астролога
Чья жизнь изменится раз и навсегда - прогноз астролога
 Просмотров: 135
Церковный праздник 8 июля сегодня молятся князю и его жене
Церковный праздник 8 июля сегодня молятся князю и его жене Просмотров: 126
Глава Укрпочты заявил, что ошибся с зарплатой в $ 1 тыс. у почтальонов и назвал реальную сумму
Глава Укрпочты заявил, что ошибся с зарплатой в $ 1 тыс. у почтальонов и назвал реальную сумму Просмотров: 270
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
3
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 56643
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть