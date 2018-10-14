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воскресенье, 14 октября 2018 19:15

Украинцы согласны ограничить свою свободу: интересный опрос

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Украинцы согласны ограничить свою свободу: интересный опрос
Почти половина граждан Украины 50,9% не готова терпеть материальные трудности ради личной свободы. Фото: Credo

Почти половина граждан Украины 50,9% не готова терпеть материальные трудности ради личной свободы, еще 50,7% на ограничения со стороны государства в случае необходимости.

Около трети украинский (33,9%) отметили, что свобода - это возможность делать все, что не наносит вреда другим. Также 33,9% респондентов отметили возможность самому делать выбор и брать на себя ответственность за него, и 29% определили возможность принимать решения независимо от мнения других, говорится в социологическом исследовании Института Горшенина.

Согласно данным опроса, 51,6% респондентов оценивают уровень свободы в Украине как низкий; недовольны уровнем справедливости - 90,4%, а уровнем солидарности - 73% опрошенных.

Более трети граждан (36,4%) считают, что пенсионная система Украины должна быть солидарной (распределительной), 36,2% считают, что она должна быть смешанной (солидарной и накопительной), а 18,5% выступают за чисто накопительную пенсионную систему .

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Кроме того, 61,7% опрошенных украинцев считают достаточно низким качество образования в Украине, здравоохранение - 89,8%, пенсионное обеспечение - 94,9%, трудовую занятость - 90%, социальное обеспечение - 91,4%.

Большинство жителей Украины готовы защищать страну с оружием в руках в случае необходимости. Об этом сказали 52% респондентов. Сообщается, что 2017-го таких опрошенных было 54%, а 2012-го - 33%. 39% респондентов не готовы защищать страну с оружием, отметили в группе.

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