Где в Украине легче всего начать бизнес

"Союз украинских предпринимателей" и Офис эффективного регулирования BRDO составили рейтинг Regional Doing Business-2018 областей с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей.

Первые места заняли Винницкая, Ивано-Франковская и Житомирская области. Столица Украины получила четвертое место, пишет delo.ua.

Максимальный балл, который могли получить регионы - 600.

Винницкая область набрала 334 балла, Ивано-Франковская область - 332 балла, Житомирская - 313 баллов.

По словам исполнительного директора "Союза украинских предпринимателей и предприятий" Екатерины Глазковой, в этом году было опрошено 1317 представителей бизнеса во всех регионах Украины.

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Автор: delo.ua Рейтинг регионов для ведения бизнеса

В фокусе исследования 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью:

• создание предприятия;

• уплата местных налогов;

• получение разрешений на строительство;

• оформление земельного участка под объект недвижимости;

• присоединение к электросетям;

• качество электронных сервисов.

Аутсайдерами рейтинга стали Одесская, Луганская, Запорожская и Черновицкая области.

Два украинских приложения BetterMe попали в топ американского App Store. Обе программы разработала компания Genesis, которая базируется в Киеве.