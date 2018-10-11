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четверг, 11 октября 2018 09:05

Сколько украинцев готовы взять оружие на защиту страны

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Сколько украинцев готовы взять оружие на защиту страны
Защищать Украину с оружием готовы 52% украинцев. Фото - РБК

Большинство жителей Украины готовы защищать страну с оружием в руках в случае необходимости.

Об этом сказали 52% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сообщается, что 2017-го таких опрошенных было 54%, а 2012-го - 33%. 39% респондентов не готовы защищать страну с оружием, отметили в группе.

Согласно результатам исследования, большинство тех, кто ответили "да", проживают на западе Украины.

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"Вместе с тем на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились). Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченых опрошенных", - говорится в сообщении.

Исследования проводились с 27 сентября по 4 октября среди совершеннолетнего населения Украины. Методом интервью было опрошено 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В Украине увеличилось количество людей, готовых с оружием в руках выступить против агрессора. Цифра потенциальных защитников достигла почти 90% украинцев. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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