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суббота, 13 ноября 2021 17:35

Украинцы первыми в мире покорили самую сложную гору в Гималаях

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Украинцы первыми в мире покорили самую сложную гору в Гималаях
6 ноября трое украинских альпинистов поднялись на вершину Аннапурны III. Фото: УП

Трое украинских альпинистов поднялись на до сих пор неприступную вершину Аннапурны III в Гималаях.

Восхождение произошло 6 ноября. Об этом сообщает управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА в Facebook.

"В состав экспедиции вошли черкасец Вячеслав Полежайко, киевляне Михаил Фомин и Никита Балабанов. Альпинисты преодолели неприступное юго-восточное ребро горы высотой 7555 м, которое три десятилетия оставалось неприступным. Во время маршрута мужчины прошли 2800 м стены в Гималаях, которую до них не смог покорить никто", – говорится в сообщении.

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Впервые на ребро в 1981 году попытались подняться британцы Ник Колтон и Тим Лич. Они дошли до отметки 6500 метров, но вернулись вниз из-за проблем с акклиматизацией.

Аннапурна III расположена в Непале. Третья по высоте гора горного массива Аннапурна. Вершина расположена практически в центральной части этого массива. По высоте гора занимает 42 место в мире.

Украинские альпинисты пострадали на горе Казбек на границе РФ и Грузии из-за схода лавин. Их спасали с помощью вертолета. Спасателям об украинцах сообщил очевидец, спасший пострадавшую женщину.

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Дата
13
ноября

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