Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 315
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 234
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 783
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2277
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3015
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17847
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
3
4
4
27
5
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Видео
Все видео
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2565
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2007
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 882
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 10:04

Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

  Комментировать
Украина просит Иран передать ей &quot;черные ящики&quot; самолета МАУ
8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Фото: tsn.ua

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи по передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737.

Речь идет о борт авиакомпании "МАУ", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными, сообщает пресс служба ОГП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности - Порошенко

"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

"Черные ящики" с самолета украинских авиалиний, сбитого ракетой у Тегеране, не повезут во Францию, а предварительно, отправят в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 35156
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 13887
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 10890
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 8838
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 8712
Общество
Алкогольный антирекорд: в полиции рассказали о пьяницах за рулем
Алкогольный антирекорд: в полиции рассказали о пьяницах за рулем Просмотров: 495
Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви
Гороскоп на 15 января: кому повезет в финансах, а кому - в любви
 Просмотров: 1125
Зеленский открыл больницу "Феофания" для всех украинцев
Зеленский открыл больницу "Феофания" для всех украинцев 1 Просмотров: 1305
Посол Украины в США объяснил, почему не стоит сзывать СБ ООН из-за сбитого самолета
Посол Украины в США объяснил, почему не стоит сзывать СБ ООН из-за сбитого самолета Просмотров: 531
В Украине переаттестуют налоговиков
В Украине переаттестуют налоговиков Просмотров: 234
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 48182
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua