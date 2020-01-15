Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Фото: tsn.ua

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи по передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737.

Речь идет о борт авиакомпании "МАУ", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными, сообщает пресс служба ОГП.

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"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

"Черные ящики" с самолета украинских авиалиний, сбитого ракетой у Тегеране, не повезут во Францию, а предварительно, отправят в Украину.