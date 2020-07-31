Украина получит вакцину от Covid-19 для 20% населения - МОЗ

Украина скоро получит вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Украина получит вакцину от коронавируса в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно.

Состоялась онлайн встреча по участию Украины в механизме COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам Covid-19), сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Участвуя в этом механизме, правительство для реагирования на пандемию Covid-19 сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен.

Благодаря этому сотрудничеству, Украина получит вакцину в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска.

Ляшко объясняет, что определить, какой именно будет вакцина, до сих пор невозможно, ведь кандидаты различаются как по платформе, так и по способу и кратностью введения.

"Интересно, что сейчас лидерами рассматриваются вакцины, требующие двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные др инъекции ", написал Ляшко.

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Главній ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.