Украина получит $ 2 млн от Hyundai: на что потратят деньги

Вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Corporation Юн Сук Чой заверил, что компания готова финансировать развитие нескольких железнодорожных проектов в Украине. Фото: pixabay

$2 млн предоставит Украине компания Hyundai.

Их направят на развитие высокоскоростной железнодорожной линии, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время форума "Україна 30. Інфраструктура".

"В марте выезжает делегация из представителей министерства инфраструктуры и Укрзализныци. Там, в том числе, подпишут меморандумы, выделят гранты 2 миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования для реализации этого проекта", - заявил Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця срывает продажи своего лома – источник

По его словам, на 1-м этапе хотят развивать евроколею на участке Киев-Львов-граница с ЕС. Средняя скорость поездов на этом пути составит 250 км/ч.

Во время форума вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Corporation Юн Сук Чой заверил, что компания готова финансировать развитие нескольких железнодорожных проектов в Украине.

"Мы готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставки новых 10 скоростных электропоездов с 90 вагонами HRCS2", - заявил Юн Сук Чой.

Также Hyundai планирует начать переговоры об инвестициях и локализации производства в Украине.

Проект "Велике будівництво" имеет целью сконструировать такие поезда для людей, чтобы поездка занимала 3-4 ч. Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и производит новые пассажирские вагоны.