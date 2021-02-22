В Украине появятся новые скоростные поезда

Украинцам пообещали новые быстрые поезда. Фото: Укрзализныця

Проект "Велике будівництво" имеет целью сконструировать такие поезда для людей, чтобы поездка занимала 3-4 ч.

Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и производит новые пассажирские вагоны, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

"Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и производит новые пассажирские вагоны для украинской железной дороги. Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум 3-4 часа", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныцю предлагают реформировать по европейской модели

По его словам, государство работает над совершенствованием пригородных поездов.

Укрзализныця с весны начнет поднимать цены на билеты. Он утверждает, что расти в цене билеты будут с марта-апреля, это будет продолжаться до конца года.