Билеты на поезд будут дорожать ежемесячно

Расти в цене билеты будут с марта-апреля и это будет продолжаться до конца года. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця с весны начнет поднимать цены на билеты.

Каждый месяц они будут дорожать на 2%, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он утверждает, что расти в цене билеты будут с марта-апреля и это будет продолжаться до конца года.

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"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки? ... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, - заявил Криклий.

По его словам, покупая билет заранее, можно получить скидку 40%.

Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi-доступ к интернету в пассажирских поездах. Компания совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, чтобы обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.