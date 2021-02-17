Укрзализныця планирует запуск Wi-Fi в поездах

Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi-доступ к интернету в пассажирских поездах.
Об этом сообщил директор по информационным технологиям Укрзализныци Владимир Резник.
Он отметил, что сейчас Укрзализныця совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, чтобы обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.
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"Наша задача - создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня - это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити+ часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - сказал Резник.
Укрзализныця начала продавать льготные билеты на поезда Интерсити+ через чат-боты в Viber и Telegram.
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