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пятница, 18 февраля 2022 17:52

Спецтема: Враг возле украинской границы

Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
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В Украину 18 февраля прибыла новая партия противотанковых ракет Javelin.

Их передало правительство Эстонии, сообщило в пятницу посольство страны в Киеве в Twitter.

"Эстонские Javelin только что прибыли в Украину. Посол Каймо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты", - говорится в сообщении.

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Фото: twitter.com/EE_Ukraine

Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине, добавили в посольстве.

11 февраля в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США. Судно доставило в Украину 90 тонн американских боеприпасов.

Первая партия американской помощи с вооружением прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тысяч фунтов летального оружия.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования.

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18
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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