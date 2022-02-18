Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin

В Украину 18 февраля прибыла новая партия противотанковых ракет Javelin.

Их передало правительство Эстонии, сообщило в пятницу посольство страны в Киеве в Twitter.

"Эстонские Javelin только что прибыли в Украину. Посол Каймо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты", - говорится в сообщении.

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Фото: twitter.com/EE_Ukraine

Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине, добавили в посольстве.

11 февраля в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США. Судно доставило в Украину 90 тонн американских боеприпасов. Первая партия американской помощи с вооружением прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тысяч фунтов летального оружия. Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования.