Украина будет находиться под влиянием циклона

Неделя в Украине ожидается холодной, влажной и ветреной. Фото: pixabay.com

Во вторник западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius.

Атмосферные фронты обусловят дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В западных областях ожидается мокрый снег.

Остальная территория Украины 16 марта будет принадлежать области повышенного атмосферного давления. Восточный антициклон не пустит влагу на север, восток и в центральную части страны. Завтра там без существенных осадков. Ветер в западных областях будет северного направления, на остальной территории - юго-восточного.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается в пределах +4...10°С, на юге до +12°С. А вот в западных областях будет лишь +1...4°С.

В Киеве вторник ожидается теплым, но облачным. Температура в пределах +7...9°С, без существенных осадков. Юго-восточный ветер с порывами до 7-11 м/с.

Неделя выдастся холодной, влажной и ветреной.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.