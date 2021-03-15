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понедельник, 15 марта 2021 07:27

Ветер с осадками: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

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Ветер с осадками: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
В Киеве во вторник без существенных осадков. Фото: pixabay.com

В понедельник осадки ожидаются на западе, севере и большинстве центральных областей Украины.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы до 15-20 м/с, сообщил Укргидрометцентр. Температура днем +3...8°С, в южных, восточных и большинстве центральных областей +9...14°С.

В южных и центральных областях ожидаются дожди, а на западе - с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В Киеве ожидается умеренный дождь. Температура ночью +1...3°С, днем + 4...6°С.

16 марта в западных и центральных областях мокрый снег и дождь, на юге местами значительные осадки. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в северный, 7-12 м/с. В Карпатах порывы до 25-30 м/с и метели. Температура воздуха ночью от +3...-2°С. Днем + 5...10°С, в западных областях в пределах +1...6°С.

В столице во вторник без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+2°С, днем +7...9°С.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

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